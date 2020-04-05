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У Білорусі жертвами COVID-19 стали 8 людей

Новини » Коронавірус     05.04.2020 - 19:32
У Білорусі жертвами COVID-19 стали 8 людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У лікарнях з коронавірусом перебувають понад 500 пацієнтів

У Білорусі від захворювання на коронавірус з початку спалаху померли 8 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Білорусі.

За даними білоруського МОЗ, станом на 5 квітня на стаціонарному лікуванні з захворюванням на COVID-19 перебувають 502 людини. Одужання підтвердили у 52 людей.

"Зареєстровано 8 випадків смерті пацієнтів, у яких численні хронічні захворювання були обтяжені коронавірусною інфекцією", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що захворюваність на коронавірус в країні перебуває на піку. При цьому, за його словами, найважчою проблемою Білорусі є ситуація з економікою.

Як писало РБК-Україна, 31 березня в Білорусі зафіксували першу смерть пацієнта з підтвердженим випадком коронавірусу. Жертвою коронавірусу став 75-річний актор Національного академічного драматичного театру Віктор Дашкевич.

Крім того, сьогодні у Львові від коронавірусу помер перший в області пацієнт. Жертвою коронавірусу став 75-річний чоловік, у якого були супутні захворювання. У хворого була важка пневмонія, тому він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

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