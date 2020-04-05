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У Львівській області зафіксували першу смерть від COVID-19

Новини » Коронавірус     05.04.2020 - 13:57
У Львівській області зафіксували першу смерть від COVID-19
Ілюстративне фото (GettyImages)

Чоловікові було 69 років

У Львівській області помер перший пацієнт, у якого зафіксували коронавирусную інфекцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської облдержадміністрації.

"Це - 69-річний чоловік. Позитивний тест, який підтвердив у пацієнта коронавірус, отримали сьогодні вранці. У чоловіка була важка пневмонія, він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів", - розповів в. о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Андрій Васько.

Також зазначається, що у пацієнта були супутні хвороби, зокрема, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання в анамнезі.

Нагадаємо, станом на вечір 4 квітня зафіксовані 32 летальних випадки, пов'язаних із захворюванням коронавірусом. Повідомлялося, що заразилися 1225 осіб. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що пік коронавіруса в Україні може початися в середині квітня.

Як повідомляло РБК-Україна, у всьому світі коронавірусом заразилися 1 203 099 осіб, загинули 64 774 заражених, а вилікувались - 246 893 людини.

Крім цього, за добу в Україні коронавірусом заразилися 12 дітей. Ніхто з госпіталізованих не перебуває у важкому стані.

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