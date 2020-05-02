Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Число хворих перевищило 11 тисяч осіб

В Україні за добу коронавірус підтвердили у 550 осіб, а загальне число хворих перевищило 11 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 2 травня в Україні 11411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 279 летальних, 1498 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 550 нових випадків.

Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантин допоміг Україні уникнути повторення ситуації, яка склалася з коронавірусом в Італії. За його словами, якби в Україні не був введений карантин, то склалася така ситуація, коли "швидка" повинна була б вибирати - їхати до 40-річного або 70-річному хворому коронавірусом.

Як повідомляло РБК-Україна, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що ситуація з коронавірусом в Україні дозволяє почати ослаблення карантинних обмежень. За його словами, карантин допоміг уникнути піку захворюваності коронавірусом.

Водночас міста України почали передчасний вихід з карантину. Так, ослаблення карантину з 1 травня почалося в Черкасах, Житомирі та Дніпрі, а з 4 травня - в Мукачеві.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, кажучи про ситуацію з ослабленням карантину в Черкасах, заявив, що реакція на такі дії буде "жорсткою".