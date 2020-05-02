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В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 550 человек

Новости » Коронавирус     02.05.2020 - 09:30
В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 550 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Число заболевших превысило 11 тысяч человек

В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 550 человек, а общее число заболевших превысило 11 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 2 мая в Украине 11411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что карантин помог Украине избежать повторения ситуации, которая сложилась с коронавирусом в Италии. По его словам, если бы в Украине не был введен карантин, то сложилась бы такая ситуация, когда скорая должна была бы выбирать - ехать к 40-летнему или 70-летнему больному коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине позволяет начать ослабление карантинных ограничений. По его словам, карантин помог избежать пика заболеваемости коронавирусом.

В то же время города Украины начали преждевременный выход из карантина. Так, ослабление карантина с 1 мая началось в Черкассах, Житомире и Днепре, а с 4 мая - в Мукачево.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, говоря о ситуации с ослаблением карантина в Черкассах, заявил, что реакция на такие действия будет "жесткой".

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