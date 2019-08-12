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В Україні суттєво збільшився випуск електронних грошей

Новини » Економіка    12.08.2019 - 11:25
В Україні суттєво збільшився випуск електронних грошей
Ілюстративне фото (psm7.com)

Позитивний тренд використання електронних грошей зберігається

У першому півріччі 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року відбулося суттєве збільшення випуску та використання електронних грошей. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України у Facebook.

За даними НБУ,

  • обсягів випущених електронних грошей збільшився до 85,4 млн грн (більше ніж удвічі);
  • обсягів операцій з електронними грошима - до 4,9 млрд грн (більше на 60%);
  • кількості електронних гаманців - до 67,9 млн шт. (більше на 20%).

В Україні суттєво збільшився випуск електронних грошей

Як нагадують в НБУ, максимальна сума електронних грошей, яка може зберігатися на електронному пристрої: що не поповнюється, становить 4 000 грн; що поповнюється 14 000 грн (сума розрахунків за таким пристроєм не може перевищувати 62 000 грн на рік).

В Україні суттєво збільшився випуск електронних грошей

Як повідомляло РБК-Україна, держателі платіжних карток українських банків за 2018 рік здійснили 3,9 млрд операцій, що на 26,7% більше, ніж у 2017 році, а їх обсяг збільшився на 35,4% та склав майже 2 877 млрд грн.

За даними НБУ, обсяг операцій переказу коштів із картки на картку у 2018 році порівняно з 2017 роком збільшився вдвічі: з 220 млрд грн до 465 млрд грн.

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