Обсягів операцій з електронними грошима в Україні зріс більш ніж в два рази

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В Україні не вимагається обов’язкової ідентифікації користувача електронних грошей

Ринок електронних грошей в Україні у 2018 році суттєво збільшився. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Національного банку у Facebook.

За даними прес-служби, у 2018 році:

обсяг випущених електронних грошей зріс на 40% до 83,2 млн грн;

обсяг операцій з електронними грошима збільшився майже у 2,5 рази до 7,225 млрд грн;

кількість електронних гаманців зросла на 19% до 62,7 млн шт.

Як зазначають в НБУ, максимальна сума електронних грошей на електронному пристрої, що перебуває в розпорядженні користувача, становить 4 тис. грн для непоповнюваного електронного пристрою та 14 тис. грн для поповнюваного електронного пристрою. Загальна сума операцій за поповнюваним електронним пристроєм протягом календарного року становить 62 тис. грн.

Це зумовлено тим, що законодавством України не вимагається обов’язкової ідентифікації користувача електронних грошей та пов’язано з європейською практикою (рекомендації Директиви 2009/110/ЄС та Директиви 2015/849/ЄС).

Як повідомляло РБК-Україна, держателі платіжних карток українських банків за 2018 рік здійснили 3,9 млрд операцій, що на 26,7% більше, ніж у 2017 році, а їх обсяг збільшився на 35,4% та склав майже 2 877 млрд грн.

За даними НБУ, обсяг операцій переказу коштів із картки на картку у 2018 році порівняно з 2017 роком збільшився вдвічі: з 220 млрд грн до 465 млрд грн.