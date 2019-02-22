Обсяг переказів з картку на картку за 2018 рік зріс в два рази

Ілюстративне фото (прес-служба НБУ)

НБУ вивчає тенденцію до збільшення приватних переказів

Обсяг операцій переказу коштів із картки на картку у 2018 році порівняно з 2017 роком збільшився вдвічі: з 220 млрд грн до 465 млрд грн. Про це йдеться в Огляді ринку платіжних карток та платіжної інфраструктури України за 2018 рік Національного банку.

Як зазначили в НБУ, частка таких операцій зросла на 9,5 в.п. та склала 35,8% від загального обсягу безготівкових операцій. Разом із тим частка розрахунків платіжними картками у торговельній мережі знизилась на 2,6 в.п. (із 31,9% до 29,3%).

"Наразі Національний банк вивчає такі зміни у структурі безготівкових операцій і їх можливий вплив на кон’юнктуру платіжного ринку, продовжуючи розширювати показники статистичної звітності за платіжними картками", - йдеться в огляді.

За даними НБУ, обсяги безготівкових операцій із платіжними картками у 2018 році розподілилися таким чином:

35,8% (або 465 млрд грн) склали операції переказу коштів із картки на картку (Р2Р перекази), середній чек яких становив 1 723 грн;

32,6% (або 423 млрд грн) операції в мережі Інтернет, середній чек - 361 грн;

29,3% (або 381 млрд грн) розрахунки в торговельній мережі, середній чек - 242 грн;

2,2% (або 29 млрд грн) операції за допомогою пристроїв самообслуговування (ПТКС, АТМ), середній чек таких операцій становив 488 грн.

Нагадаємо, українські банки станом на 1 січня 2019 року емітували майже 59,4 млн платіжних карток. За даними НБУ, 62,2% від загальної кількості карток становили активні платіжні картки, кількість яких за рік збільшилась на 6,0% і на початок 2019 року становила 36,9 млн шт.

Як повідомляло РБК-Україна, держателі платіжних карток українських банків за 2018 рік здійснили 3,9 млрд операцій, що на 26,7% більше, ніж у 2017 році, а їх обсяг збільшився на 35,4% та склав майже 2 877 млрд грн.