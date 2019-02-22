НБУ порахував кількість платіжних карток на кожного українця

Фото: колаж (cybercrime.gov.ua)

За 2018 рік кількість активних платіжних карток зросла на 6%

Українські банки станом на 1 січня 2019 року емітували майже 59,4 млн платіжних карток. Про це йдеться в Огляді ринку платіжних карток та платіжної інфраструктури України за 2018 рік Національного банку.

За даними НБУ, 62,2% від загальної кількості карток становили активні платіжні картки, кількість яких за рік збільшилась на 6,0% і на початок 2019 року становила 36,9 млн шт.

Кількість держателів платіжних карток на початок 2019 року досягла 42,3 млн осіб. Таким чином кількість платіжних карток в обігу на одного держателя в середньому складала 1,4 шт., активних - 0,9 шт., зазначається в огляді НБУ.

У розрізі карткових платіжних систем кількість активних карток у платіжній системі MasterCard становила 26,0 млн шт. (70,3% від їх загальної кількості), у Visa - 10,5 млн шт. (28,5%), у НПС "ПРОСТІР" - 0,5 млн шт. (1,2%), у інших - 0,004 млн шт. (0,01%).

bank.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, Київ є лідером за середньою кількістю активних платіжних карток на одного мешканця в Україні. За даними НБУ, по Україні цей показник становить в середньому одну картку, а в Києві удвічі більше - дві активні картки на одного киянина.

Нагадаємо, наприкінці 2018 року національна платіжна система "Український платіжний ПРОСТІР" та китайська UnionPay International уклали договір про емісію кобейджингових карток.