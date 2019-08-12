В Украине существенно увеличился выпуск электронных денег

Положительный тренд использования электронных денег сохраняется
В первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло существенное увеличение выпуска и использования электронных денег. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в Facebook.
По данным НБУ,
Как напоминают в НБУ, максимальная сумма электронных денег, которая может храниться на электронном устройстве: не пополняемый - 4 000 грн; пополняемый - 14 000 грн (сумма расчетов за таким устройством не может превышать 62 000 грн на год).
Как сообщало РБК-Украина, держатели платежных карт украинских банков за 2018 год совершили 3,9 млрд операций, что на 26,7% больше, чем в 2017 году, а их объем увеличился на 35,4% и составил почти 2,877 трлн грн.
По данным НБУ, объем операций перевода средств с карты на карту в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился в два раза: с 220 млрд грн до 465 млрд грн.