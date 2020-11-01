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Поліція Києва вже склала понад 4 тисячі протоколів за порушення карантину

Київ, Неділя 01 листопада 2020 21:57
Поліція Києва вже склала понад 4 тисячі протоколів за порушення карантину
Фото: Андрій Крищенко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

З початку пандемії коронавірусу у Києві правоохоронці склали понад 4 тисячі адміністративних протоколів за порушення карантину. За останні дві доби поліція притягнула до відповідальності 53 порушників.

Про це розповів голова поліції Києва Андрій Крищенко, передає прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

За його словами, поліція загалом склала 4 125 протоколів, 1 121 з них - на юридичних осіб. Для розгляду по суті в суди направили 3 374 протоколи. Суди вже наклали на порушників карантину штрафних санкцій на понад 1 млн гривень.

Крім того, Крищенко пригрозив відповідальністю керівникам розважальних закладів, які організовують закриті вечірки, попри карантинні обмеження.

"За погодженням з процесуальними керівниками прокуратури ми будемо проводити усі можливі невідкладні процесуальні дії, аби задокументувати такі факти та притягнути винних до відповідальності. На даний час підрозділами столичної поліції уже розслідується 8 таких кримінальних проваджень", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав народних депутатів підтримати законопроект про збільшення розміру штрафу за порушення карантину.

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