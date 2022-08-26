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У Чернігівській області виявили підприємство, пов'язане з РФ. Його майно арештували

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Чернігів, П'ятниця 26 серпня 2022 17:07
У Чернігівській області виявили підприємство, пов'язане з РФ. Його майно арештували Фото: у Чернігівській області арештували майно підприємства, пов'язаного з РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Чернівській області виявили підприємство, яке пов'язане з Росією. Майно компанії арештували та передали до АРМА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Службові особи підприємства протягом 2016-2019 років здавали в оренду виробничі приміщення та склади. Вони були розташовані на земельній ділянці Чернігівської міської ради.

При цьому компанія не мала відповідних документів та ухилялася від їх оформлення. Це завдало збитків державі на 42 млн гривень. Прибуток легалізували через різні фінансові операції.

Власником підприємства виявилася кіпрська компанія, яка належить резидентам Росії. Суд арештував майно на 30 млн гривень та передав в управління АРМА.

Нагадаємо, у Львові та Києві арештували готелі російської мережі. Сума арештованого майна складає майже 1 млрд гривень.

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Арест имущества Черниговская область
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