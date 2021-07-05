В Україні стартують онлайн-торги землею: закон набрав чинності

Сьогодні, 5 липня, закон про онлайн-торги землею повністю набрав чинності. Ринок землі запустили в Україні з 1 липня.

Відзначимо, частина норм закону набрала чинності з дня опублікування. Йдеться про доручення Кабінету міністрів протягом трьох місяців з дня опублікування ЗУ:

розробити і привести у відповідність з цим документом свої нормативно-правові акти;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з законом,

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього документа.

Суть закону

Відтепер торги державною землею будуть тільки онлайн. Подача документів, реєстрація, участь можуть здійснюватися з будь-якої точки.

У документі прописано, що інформація про аукціон і лоти буде розміщуватися відразу в інтернеті. Однак до завершення аукціону інформація про учасників є конфіденційною. Організатори не зможуть зловживати правами учасників.

Відповідно до закону, торгуватися зможуть не менше двох осіб. Фермери теж зможуть торгуватися: великі ділянки будуть ділити на менші.

Гарантійний внесок становить від 30% від стартової ціни. Торги проходитимуть у три раунди: один раунд - одне підвищення ставки. Мінімальний крок - не менше 1% від стартової ціни лота.