В Україні стає популярнішою благодійність, - дослідження

Zagoriy Foundation та український центр вивчення громадської думки "Соціоінформ" провели дослідження "Доброчинність в Україні: погляд зсередини". Дослідження було представлено 19 лютого на конференції "Щедрий Вівторок: нові підходи до благодійності", передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначили організатори заходу, на його проведення їх надихнув аналітичний звіт світових експертів "Майбутнє філантропії", яке за підтримки Zagoriy Foundation було перекладено українськлю мовою.

Так, в ході дослідження були опитані працівники благодійних організацій та експерти з інших сфер. Респонденти оцінили важливість благодійництва в 9,3 бала з 10, а поширеність благодійності – в 5,5 балів з 10.

"Стан розвитку благодійності в Україні оцінюється суперечливо. Експерти відзначають позитивні зміни в наступному: поступ у масовій свідомості українців, появу моди на благодійність, зростання соціальної відповідальності бізнесу, активізація залучення коштів потужних міжнародних донорів, налагодження співпраці організацій з громадою та міською владою, активна діджіталізація сфери", - повідомляють дослідники

На думку опитаних, до негативних трендів у сфері благодійності можна віднести: нецільове використання коштів благодійними організаціями, недостатня увага влади, відсутність компетентних фахівців і вигоряння тих, які є, а також брак системного підходу до благодійної діяльності.

"Дослідження "Доброчинність в Україні: погляд зсередини" допоможе представникам благодійних організацій зрозуміти, яким чином можна вдосконалити свою діяльність, отримати більше довіри бенефіціарів та підтримки з боку бізнесу, медіа, влади. Також дані стануть корисними для корпоративних і приватних благодійників, донорських організацій, органів влади", - повідомила прес-служба Фонду, нагадавши, що це дослідження є другим етапом вивчення сфери благодійності в Україні після "Благодійність очима українців".

Зазначимо, дослідження проводилося українським центром вивчення громадської думки "Соціоінформ" на замовлення Zagoriy Foundation протягом жовтня-грудня 2019 року.

Нагадаємо, Zagoriy Foundation створений у 2015 році. Фонд заснували члени сім'ї Загорій, співвласники фармацевтичної компанії "Дарниця".

Фонд системно реалізує десятки благодійних проектів, сприяє утвердженню культури меценатства і філантропії в Україні, а сім'я Загорій передає значну частину своїх доходів на благодійні проекти протягом багатьох років.

Крім того, фонд є одним з ініціаторів та активним провайдером Всеукраїнського дня добрих справ #ЩедрийВівторок – частини зародився в США глобального благодійного руху #GivingTuesday.