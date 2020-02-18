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Zagoriy Foundation проведе конференцію з участю CEO руху Giving Tuesday

Новини » Прес-релізи     18.02.2020 - 13:29
Zagoriy Foundation проведе конференцію з участю CEO руху Giving Tuesday

У середу, 19 лютого, в Києві за підтримки Zagoriy Foundation відбудеться конференція "Щедрий Вівторок: нові підходи до благодійництва". Про це повідомляє прес-служба Фонду.

У рамках конференції відбудуться панельні дискусії, майстер-класи, а також буде презентовано дослідження Zagoriy Foundation "Доброчинність в Україні: погляд зсередини".

На заході, очікуються виступи спікерів, які представляють різні сфери благодійної діяльності. Серед них - засновниця глобального руху Giving Tuesday Аша Курран, член наглядової ради Zagoriy Foundation Катерина Загорій, директор Zagoriy Foundation Євгена Мазуренка, головний редактор онлайн-видання platfor.ma Юрій Марченко, ресторатори Дмитро та Олена Борисови, операційний директор агентства Postmen Ольга Ситник, виконавчий директор ГО "Відчуй" Дарина Герасимчук.

Кожен із запрошених спікерів має значний досвід благодійної діяльності.

Участь у конференції безкоштовна за умови попередньої реєстрації.

Всеукраїнський день добрих справ "Щедрий вівторок" є частиною глобального благодійного руху Giving Tuesday, яке виникло у 2012 році в США і поступово набуло популярності в інших країнах. Україна приєдналася до руху у 2018 році.

Zagoriy Foundation створений у 2015 році. Фонд заснували члени сім'ї Загорій, співвласники фармацевтичної компанії "Дарниця".

Zagoriy Foundation реалізував 45 проектів, на які було залучено понад 20 млн грн. Ці проекти охопили близько 200 тисяч бенефіціарів. Одне з основних напрямів діяльності Zagoriy Foundation – популяризація ідей благодійності серед українців.

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