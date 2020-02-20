В Украине становится популярней благотворительность, - исследование

Zagoriy Foundation и украинский центр изучения общественного мнения "Социоинформ" провели исследование "Благотворительность в Украине: взгляд изнутри". Исследование было представлено 19 февраля на конференции "Щедрый Вторник: новые подходы к благотворительности", передает Интерфакс-Украина.

Как отметили организаторы мероприятия, на его проведение их вдохновил аналитический отчет мировых экспертов "Будущее филантропии", которое при поддержке Zagoriy Foundation было переведено на украинский язык.

Так, в ходе исследования были опрошены работники благотворительных организаций и эксперты из других сфер. Респонденты оценили важность благотворительности в 9,3 балла из 10, а распространенность благотворительности – в 5,5 баллов из 10.

"Состояние развития благотворительности в Украине оценивается противоречиво. Эксперты отмечают положительные изменения в следующем: прогресс в массовом сознании украинцев, появление моды на благотворительность, рост социальной ответственности бизнеса, активизация привлечения средств мощных международных доноров, налаживание сотрудничества организаций с обществом и городскими властями, активная диджитализация сферы", - сообщают исследователи.

По мнению опрошенных, к негативным трендам в сфере благотворительности можно отнести: нецелевое использование средств благотворительными организациями, недостаточное внимание власти, отсутствие компетентных специалистов и выгорание тех, которые есть, а также недостаток системного подхода к благотворительной деятельности.

"Исследование "Благотворительность в Украине: взгляд изнутри" поможет представителям благотворительных организаций понять, каким образом можно усовершенствовать свою деятельность, получить больше доверия бенефициаров и поддержки со стороны бизнеса, медиа, власти. Также данные станут полезными для корпоративных и частных благотворителей, донорских организаций, органов власти", - сообщила пресс-служба Фонда, напомнив, что это исследование является вторым этапом изучения сферы благотворительности в Украине после "Благотворительности глазами украинцев".

Отметим, исследование проводилось украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" по заказу Zagoriy Foundation в течение октября-декабря 2019 года.

Напомним, Zagoriy Foundation создан в 2015 году. Фонд основали члены семьи Загорий, совладельцы фармацевтической компании "Дарница".

Фонд системно реализует десятки благотворительных проектов, способствует утверждению культуры меценатства и филантропии в Украине, а семья Загорий передает значительную часть своих доходов на благотворительные проекты в течение многих лет.

Кроме того, фонд является одним из инициаторов и активным провайдером Всеукраинского дня добрых дел #ЩедрийВівторок – части зародившегося в США глобального благотворительного движения #GivingTuesday.