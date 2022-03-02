Не в Біловезькій пущі. Арахамія підтвердив новий раунд перемовин із РФ
Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прояснив ситуацію щодо нового раунду перемовин із Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профіль Давида Арахамії у Facebook.
"Інформація про проведення перемовин в Біловезької пущі не відповідає дійсності", – заявив нардеп.
За його словами, перемовини між Україною і Росією справді будуть, але в іншому місці. Арахамія пообіцяв оприлюднити всі деталі згодом.
Переговори в Біловезькій пущі раніше анонсувала російська делегація на чолі з Володимиром Мединським. Однак, в Офісі президента такі повідомлення назвали передчасними.
До слова, президент Франції Макрон пояснив збереження контактів із Путіним навіть після вторгнення до України.
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