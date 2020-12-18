У ОП пройшла нарада з представниками малого бізнесу, обговорювали запровадження РРО

Фото: нарада в Офісі президента (president.gov.ua)

В Офісі пройшла нарада з представниками малого бізнесу. Вони обговорювали питання вирішення різних проблем підприємців.

Про це повідомляє сайт Офісу президента.

Учасники засідання під керівництвом Андрія Єрмака, серед іншого, обговорювали питання врегулювання використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Вони прийшли до висновку, що ситуація з РРО повинна бути врегульована в першу чергу.

Для цього Офіс президента вже напрацював законопроект, який незабаром може бути направлений в Раду. Його зараз розповсюдять серед підприємців для ознайомлення.

Також наступного тижня розпочне роботу координаційна рада для допомоги мікробізнесу. Вона буде напрацьовувати шляхи вирішення питань, які були озвучені представниками бізнесу на сьогоднішній нараді.

Нагадаємо, на цьому тижні у Києві провели чергову акцію учасники руху "SaveФОП". Вони вступали в сутички з поліцією, а під кінець дня змогли поставити намети на Майдані Незалежності.

Підприємці вимагають скасування заборони на ведення бізнесу під час дії жорстких карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року.

Зазначимо, Верховна рада відстрочила до 1 січня 2022 року обов'язкове застосування РРО (ПРРО) для ФОП, які є платниками єдиного податку другої - четвертої груп.