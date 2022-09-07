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В Україні створили штаб щодо звільнених територій: що про нього відомо

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Україна, Середа 07 вересня 2022 19:59
В Україні створили штаб щодо звільнених територій: що про нього відомо Фото: В Україні створили штаб щодо звільнених територій: що про нього відомо (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Сьогодні уряд утворив координаційний штаб з питань деокупованих територій, а очолила його віцепрем’єрка Ірина Верещук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Основним завданням координаційного штабу стане відновлення територій, які військові звільняють від ворога, відбудова державної та цивільної інфраструктури, нормалізація їх життєзабезпечення.

"Що по собі залишає ворог на деокупованих територіях, Україна вже побачила. Це знищені соціальна та комунальна інфраструктури, зруйноване житло, спалені та пограбовані підприємства, підвали, що перетворилися на катівні. Ми повертатимемо ці землі до життя", - заявила Верещук.

Метою заходів буде подальша реінтеграція таких районів. В уряді нагадують, що за останній час вдалося деокупувати село Мазанівка Донецької області та Високопілля Херсонської області.

Кілька днів тому ЗСУ звільнили ще один населений пункт у Донецькій області та два на півдні України. Також українські війська суттєво просунулися вперед на напрямку Лисичанськ-Сіверськ.

Нагадаємо, що уряд з 1 жовтня збільшить компенсації по програмі "Прихисток" для переселенців.

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