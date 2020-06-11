Утворення нових районів в Україні: у Раді розвінчали основні міфи

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рада може схвалити їх утворення ще до канікул

Кабінет міністрів днями зареєструє у Верховній раді постанову про утворення нових районів. У фракції "Слуга народу" розвінчали основні міфи, які існують з цього приводу.

Роз'яснення надав голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін, передає прес-служба СН.

Коли Рада може проголосувати за постанову

Він зазначив, що парламент проголосує за цю постанову до середини липня. Так, кожна з 24-х областей вже має затверджений перелік громад.

Отримання послуг та наповнення місцевих бюджетів

Нардеп пояснює, що через скорочення кількості районів вчетверо за посвідкою чи послугою не треба буде їхати до районного центру за 100 кілометрів. Так, українці зможуть отримати всі послуги та оформити довідки в громаді.

Крім того, реформа децентралізації сприяє наповненню місцевих бюджетів і бюджетів громад. На відміну від недецентралізованої частини країни, 60% ПДФО (податку на доходи фізичних осіб) залишаються у громадах. На рахунки громад надходить і податок на нерухомість та земельний податок. Їх можна витратити на освітлення вулиць, комфортні школи, спортивні майданчики та сучасні лікарні.

Утворення нових районів в окупованих Криму та на Донбасі

"В урядовій постанові про формування нових районів будуть і Крим, і Донбас, в тому числі - всі тимчасово окуповані території", - запевнив нардеп.

Він підкреслив, що на тимчасово окупованих територіях буде більша кількість районів.

"Ми розуміємо, що на перехідний період, під час реінтеграції та після деокупації - там потрібна буде більша щільність державної влади. Так, у Криму планується найбільша кількість районів серед усіх областей - 10... По всій країні цей показник у середньому по 4-5 районів на область", - зазначив Безгін.

Для Донецької і Луганської областей вже є затверджені перспективні плани реформування громад. Нардеп зазначає, що поділити Крим на громади набагато складніше, адже зараз влада не має об’єктивних показників по півострову. Тому вирішено, що базовий рівень громад для Криму формуватиметься вже після деокупації.

Як формувалися громади

Нардеп зазначив, що завдяки реформі латифундисти втрачають свій контроль над територією, його отримують громадяни.

"Адміністрування багатьох процесів, акцизи, нерухомість, земля - все це спускається "вниз", дозволяє контролювати місцеві бюджети та витрачати кошти на реальне покращення життя мешканців ОТГ", - написав він.

У Раді заперечують і те, що громади та райони формують за наказами "з центру". Так, Безгін підкреслює, що формування базового рівня громад тривало 5 років, після чого влада перейшла до стадії фіналізації.

"Ми проводили публічні консультації і в профільному комітеті, і в Кабінеті міністрів, і на рівні обласних державних адміністрацій... Тому говорити про непублічність процесу не можна", - заявив парламентар.

Також він додав, що є чітка методика формування спроможних громад, яка охоплює базові критерії, яким має відповідати ОТГ. З точки зору економіки - це рівень податкоспроможності. З точки зору людей - це показники населення, площі, питання дітей шкільного, дошкільного віку, щоб показати позитивні чи негативні тенденції демографії. Безгін запевнив, що саме економічні показники та перспективи були основним критерієм формування громад.

Крім того, у парламенті зазначили, що реорганізація влади потребує певних витрат, однак про величезні кошти не йдеться.

"Зменшення кількості районів учетверо дозволить нам витрачати у стільки ж разів менше на утримання апарату райдержадміністрацій. Використання коштів платників податків стане ефективнішим", - запевнив нардеп.

Нагадаємо, в Україні готують переділ районів у всіх областях: у Міністерстві розвитку громад і територій показали, як виглядатиме нова карта.

Як писало РБК-Україна, глава Кабміну Денис Шмигаль заявив, що реформа децентралізації закінчиться місцевими виборами.

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Автор: Юлия Струк