В Україні створять центр ринків капіталу: уряд підписав меморандум з ЄБРР та USAID

Кабінет міністрів підписав Меморандум про взаєморозуміння з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), Американською торговельною палатою в Україні та Агентством США з міжнародного розвитку USAID. Документ передбачає створення національного механізму біржової торгівлі на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Про це повідом прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі

Як зазначив прем'єр, згідно з домовленостями, у наступні три роки в Україні планується створити інтегрований центр ринків капіталу та товарних ринків - Національну біржу з торгівлі капіталом і товарами (NEXT). "Сьогоднішній меморандум - це нова сторінка в економічній історії нашої держави. Українці отримають нові можливості у вигляді фінансових інструментів для заощадження та інвестування. Бізнес отримає довгостроковий та більш дешевий ресурс для розвитку власних підприємств. Держава отримає збільшення інвестицій, нові робочі місця, економічний розвиток", - написав він.