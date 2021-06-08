В Україні створять центр ринків капіталу: уряд підписав меморандум з ЄБРР та USAID

Кабінет міністрів підписав Меморандум про взаєморозуміння з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), Американською торговельною палатою в Україні та Агентством США з міжнародного розвитку USAID. Документ передбачає створення національного механізму біржової торгівлі на ринках капіталу та організованих товарних ринках.
Про це повідом прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі
Як зазначив прем'єр, згідно з домовленостями, у наступні три роки в Україні планується створити інтегрований центр ринків капіталу та товарних ринків - Національну біржу з торгівлі капіталом і товарами (NEXT).
"Сьогоднішній меморандум - це нова сторінка в економічній історії нашої держави. Українці отримають нові можливості у вигляді фінансових інструментів для заощадження та інвестування. Бізнес отримає довгостроковий та більш дешевий ресурс для розвитку власних підприємств. Держава отримає збільшення інвестицій, нові робочі місця, економічний розвиток", - написав він.
Відзначимо, підписання цього меморандуму анонсувалося ще на початку 2021 року. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 22 січня у ході публічного обговорення Національної економічної стратегії-2030 заявив, що меморандум підпишуть "наступного тижня".
аніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку підготувала проект створення УМФЦ (Українського міжнародного фінансового центру). Проект передбачає новий оншорний регіональний центр ринків капіталу та товарних ринків, який включатиме в свою структуру п’ять установ: Консультативну раду, Бюро зав'язків з інвесторами, Арбітражний центр, Універсальну біржу та Фінансово-інфраструктурний холдинг.
Згідно з презентацією, УМФЦ буде повністю інтегрованою в українську правову систему та надасть рівні можливості та переваги кожному локальному та міжнародному учаснику.
Упродовж трьох років планується отримання ліцензій усіма організаціями та затвердження Правил біржової торгівлі, реформування депозитарію та розрахунково-клірингової діяльності.