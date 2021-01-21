Створення міжнародного фінансового центру в Києві: що планується зробити

Фото: долар, євро, гривня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Запуск проекту створення УМФЦ (Українського міжнародного фінансового центру) планується восени 2023 року. Уже зараз ведеться робота над розробкою нормативної бази.

Про це повідомляє прес-служба Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Як зазначається в повідомленні, проект передбачає новий оншорний регіональний центр ринків капіталу та товарних ринків, який включатиме в свою структуру п’ять установ: Консультативну раду, Бюро зв’язків з інвесторами, Арбітражний центр, Універсальну біржу та Фінансово-інфраструктурний холдинг.

Згідно з презентацією, УМФЦ буде повністю інтегрованою в українську правову систему та надасть рівні можливості та переваги кожному локальному та міжнародному учаснику.

Упродовж трьох років планується отримання ліцензій усіма організаціями та затвердження Правил біржової торгівлі, реформування депозитарію та розрахунково-клірингової діяльності.

Нагадаємо, під час засідання уряду 20 січня глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль анонсував створення Фондового ринку капіталів в Україні.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше була затверджена Стратегія розвитку фінансового сектора України до 2025 року.