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Уряд схвалив проект меморандуму з міжнародними партнерами про біржову торгівлю

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Україна, Понеділок 07 червня 2021 15:23
Уряд схвалив проект меморандуму з міжнародними партнерами про біржову торгівлю Фото: Кабмін вирішив змінити правила біржової торгівлі на ринках капіталу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив проект Меморандуму про взаєморозуміння з Європейським банком реконструкції та розвитку, Американською торговельною палатою в Україні та Агентством США з міжнародного розвитку. Документ передбачає створення національного механізму біржової торгівлі на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Розпорядження від 7 червня 2021 року № 582-р оприлюднено на Урядовому порталі.

Відзначимо, підписання цього меморандуму анонсувалося ще на початку 2021 року. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 22 січня у ході публічного обговорення Національної економічної стратегії-2030 заявив, що меморандум підпишуть "наступного тижня".

Раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку підготувала проект створення УМФЦ (Українського міжнародного фінансового центру). Проект передбачає новий оншорний регіональний центр ринків капіталу та товарних ринків, який включатиме в свою структуру п’ять установ: Консультативну раду, Бюро зав'язків з інвесторами, Арбітражний центр, Універсальну біржу та Фінансово-інфраструктурний холдинг.

Згідно з презентацією, УМФЦ буде повністю інтегрованою в українську правову систему та надасть рівні можливості та переваги кожному локальному та міжнародному учаснику.

Упродовж трьох років планується отримання ліцензій усіма організаціями та затвердження Правил біржової торгівлі, реформування депозитарію та розрахунково-клірингової діяльності.

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