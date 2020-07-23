Україна хоче оновити угоду про асоціацію з ЄС на саміті в жовтні

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль виступає за актуалізацію угоди з ЄС

Україна сподівається, що головною темою жовтневого саміту з Євросоюзом стане оновлення угоди про асоціацію. Уряд також має намір гармонізувати українське законодавство з європейським.

Про це в ході візиту до Брюсселя заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, угода про асоціацію України з ЄС має стати більш гнучкою.

"Ми хочемо, щоб ця ідея (оновлення угоди про асоціацію ЄС, - ред.) була головною темою на саміті Україна-ЄС", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше міністр економіки Ігор Петрашко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що офіційні переговори про перегляд угоди про асоціацію з Європейським союзом почнуться в січні 2021 року.

До цього повідомлялося, що на саміт готується ряд взаємовигідних ініціатив; зокрема, українська сторона готує пропозиції щодо інтеграції в єдиний цифровий ринок, вступу до мережі регуляторів електричної енергії, а також щодо підписання Угоди про спільний авіаційний простір та початку місії в рамках так званого "промислового безвізу".