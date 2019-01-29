В Україні створять нову систему моніторингу повітря 

Існуюча система не дає змоги отримувати оперативну інформацію про концентрації забруднення речовин

Министерство экологии и природных ресурсов Украины подготовило проект постановления о новой системе мониторинга воздуха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Глава Минэкологии Семерак подчеркнул, что сегодня существует необходимость в реформировании действующей системы мониторинга атмосферного воздуха, поскольку существующая не позволяет в полной мере получать оперативную информацию о концентрации загрязнения веществ и принимать оперативные меры реагирования.

"В Украине эта проблема крайне актуальна и даже не требует дополнительной аргументации. Внедрение системы мониторинга обеспечит право украинцев на получение информации о состоянии окружающей природной среды. Кроме того, даст возможность гражданам участвовать в разработке и формировании политики по улучшению мониторинга", - пояснил министр.

Семерак отметил, что новая система базируется на имплементации стандарта и модели ЕС и является выполнением Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Министр также подчеркнул, что запуск системы мониторинга обеспечит оперативный сбор информации и оценку информации о состоянии атмосферного воздуха, а это даст возможность для принятия эффективных управленческих решений и обеспечения контроля.

Напомним, во всем мире ежегодно из-за последствий воздействия загрязненного воздуха погибают около семи миллионов человек.

Как писало РБК-Украина, в октябре прошлого года сообщалось, что уровень загрязнения воздуха в Европе все еще превышает нормы и Евросоюза, и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Добавим, в ноябре 2018-го в КГГА сообщали, что в Киеве проводят работы по определению мест наибольшей концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе.