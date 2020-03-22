В Україні створять фонд для подолання наслідків коронавірусу, - Кабмін

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

ОДА мають сформувати списки потреб для області

В Україні буде створено спеціальний фонд для подолання наслідків пандемії коронавірусу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

За словами очільника уряду, сьогодні відбулася селекторна нарада за участі президента, представників Кабміну, голів обласних державних адміністрацій та мерів щодо ситуації з поширенням коронавірусу в Україні. В ході наради було домовлено про створення стабілізаційного фонду для подолання наслідків COVID-19.

"Для подолання наслідків буде створено стабілізаційний фонд. До наступної селекторної наради, що відбудеться найближчим часом, голови областей повинні сформувати списки своїх потреб. Також розпочинаємо моніторинг, щоб робити пропорційне замовлення, прогноз і розподіл товарів медичного призначення по областях", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Україну прибуде літак з партією тестів для виявлення коронавірусу та іншим медичним обладнанням з Китаю. У МОЗ зазначили, що до партії входять як експрес-тести, так і тести для ПЛР досліджень.

Також РБК-Україна писало, що до боротьби з поширенням коронавірусу в Україні будуть залучені студенти-медики. МОЗ планує залучати інтернів, які зараз перебувають на заочному циклі навчання, а також студентів 5-6 курсів.