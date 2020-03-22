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Для боротьби з коронавірусом в Україні залучать студентів-медиків

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 14:48
Для боротьби з коронавірусом в Україні залучать студентів-медиків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Залучатимуть інтернів, які зараз перебувають на заочному циклі навчання, а також студентів 5 та 6 курсів

До боротьби із загрозою розповсюдження коронавірусної інфекції залучать студентів-медиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Так, планується залучати інтернів, які зараз перебувають на заочному циклі навчання, а також студентів 5 та 6 курсів.

"МОЗ України закликало до співпраці підпорядковані установи вищої медичної освіти. Ми будемо залучати, зокрема, інтернів, які зараз знаходяться на заочному циклі навчання, а також студентів 5 та 6 курсів. Закликаємо студентів зв'язатися з відповідальними особами в медичних університетах, вийти та допомогти медикам на місцях рятувати життя українців", - заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

МОЗ також звернувся до держслужби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів з проханням делегувати фахівців епідеміологічного профілю в епідбригади, створені на базі лабораторних центрів МОЗ.

Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, хто знаходиться в групі ризику під час пандемії коронавірусу. Люди похилого віку з наявністю хронічних захворювань найбільш схильні до вірусу.

Також відомство опублікувало інструкцію для українців, які повертаються додому. Після повернення в Україну варто строго дотримуватися режиму самоізоляції.

Також РБК-Україна повідомляло, що станом на 21 березня число офіційно підтверджених випадків коронавірусу в Україні зросла до 47. При цьому за останню добу в Україну повернулися понад 13 тисяч громадян.

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