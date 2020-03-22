В Украине создадут фонд для преодоления последствий коронавируса, - Кабмин

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

ОГА должны сформировать списки потребностей для области

В Украине будет создан специальный фонд для преодоления последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По словам главы правительства, сегодня состоялось селекторное совещание при участии президента, представителей Кабмина, председателей областных государственных администраций и мэров относительно ситуации с распространением коронавируса в Украине. В ходе совещания было договорено о создании стабилизационного фонда для преодоления последствий COVID-19.

"Для преодоления последствий будет создан стабилизационный фонд. К следующему селекторному совещанию, которое состоится в ближайшее время, главы областей должны сформировать списки своих потребностей. Также начинаем мониторинг, чтобы делать пропорциональное заказ, прогноз и распределение товаров медицинского назначения по областям", - заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украину прибудет самолет с партией тестов для выявления коронавируса и другим медицинским оборудованием из Китая. В Минздраве отметили, что в партию входят как экспресс-тесты, так и тесты для ПЦР исследований.

Также РБК-Украина писало, что к борьбе с распространением коронавируса в Украине будут привлечены студенты-медики. Минздрав планирует привлекать интернов, которые сейчас находятся на заочном цикле обучения, а также студентов 5-6 курсов.