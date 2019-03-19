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В Україні скоротилася кількість фальшивих гривень

Новини » Суспільство    19.03.2019 - 18:25
В Україні скоротилася кількість фальшивих гривень
Фото: Будівля НБУ (Віталій Носач, РБК-України)

У 2018 році вилучили з обігу підроблені банкноти на 0,00025% їх загальної кількості

За 2018 рік кількість підроблених банкнот національної валюти скоротилося майже на третину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України.

Минулого року вилучили з обігу підроблені банкноти на 0,00025% їх загальної кількості, в той час як у 2017 році цей показник становив 0,00036%. Тобто, на мільйон справжніх банкнот в минулому році припадало близько 2,5 штуки підробок, в 2017 році - 3,6 штуки.

За підсумками 2018 року кількість підроблених банкнот гривні скоротилася на 30% у порівнянні з роком раніше, а сума підробок - на 41%.

В Україні скоротилася кількість фальшивих гривень

Також зазначається, що 99% вилучених з обігу підроблених банкнот припадало на банкноти номіналами 500 гривень (46% від загальної кількості), 100 гривень (27%), 50 гривень (15%), 200 гривень (11%).

Підроблені банкноти національної валюти виготовлялися з використанням струменевих і лазерних принтерів, збувалися через каси закладів швидкого харчування, торгівлі, а також автозаправних станцій.

Серед вилучених з обігу фальшивих банкнот іноземної валюти переважали долари (78% від загальної кількості), євро (17%) і російські рублі (4%). У більшості випадків зловмисники підробляли банкноти в 100 доларів, 50 і 200 євро, а також 5 тис. російських рублів.

В Україні скоротилася кількість фальшивих гривень

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в березні 2019 року на готівковому ринку спостерігалася тенденція до збільшення попиту на валюту з боку населення.

Крім того, глава Ради Національного банку України назвав ймовірні драйвера зростання економіки України. На його думку, економіка країни може рости завдяки аграрному сектору та транспорту.

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