В Україні скоротилася кількість абонентів мобільного зв'язку

Абонентів мобільного зв'язку стало менше, інтернет-користувачів - більше

По состоянию на 1 января 2019 года количество абонентов мобильной связи в Украине составляло 53,934 млн человек, что на 3,2% (на 1,781 млн) меньше, чем год назад. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, количество абонентов Интернет за год увеличилась на 10,3% (на 2,435 млн) до 26,067 млн человек.

Количество абонентов беспроводного доступа в Интернет за год выросло на 14,4% (на 2,515 млн) до 20,024 человек.

www.ukrstat.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, потребителям в Украине за 2018 год предоставлено услуг в сфере телекоммуникаций и почтовой связи на 72,6 млрд грн. С 2018 года предприятия предоставили почтовых услуг на 4,494 млрд грн, курьеких услуг на 1,429 млрд грн, услуг фиксированной телефонной связи на 5,651 млрд грн, услуг мобильной связи на 38,521 млрд грн, услуг кабельного телевидения на 2,076 млрд грн, интернет-услуг - на 12,273 млрд грн.

Напомним, по данным Госстата, услуги звязи в Украине в 2018 году подорожали на 15,1%, что в полтора раза выше, чем инфляция в целом (9,8%).