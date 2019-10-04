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В Україні зберігається пожежна небезпека

Новини » Суспільство    04.10.2019 - 08:14
В Україні зберігається пожежна небезпека
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Пожежна небезпека очікується на сході, півдні та в центрі

У п'ятницю, 4 жовтня, в Україні прогнозується надзвичайна пожежна ситуація. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом українських синоптиків, сьогодні у більшості районів південних, східних, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської областей та Криму збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі попереджали про похолодання у п'ятницю, 4 жовтня. За даними синоптиків, сьогодні у північних, центральних, східних та південних областях пройдуть грозові дощі. На заході, півночі та півдні середня температура триматиметься в межах +12...+17, на решті території від +19 до +25.

Також РБК-Україна писало, що у період з 3 по 4 жовтн на більшості території України переважатиме надзвичайна пожежна небезпека. Надзвичайна пожежна ситуація прогнозувалася у центральних, східних та південних областях.

Крім того, синоптик Наталка Діденко попереджала, що сьогодні погода погіршиться у північних, центральних та південних областях, куди насувається атмосферний фронт.

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