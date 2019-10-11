В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Пожежна небезпека спостерігається в 5 областях

В Україні з 11 по 15 жовтня продовжить утримуватися високий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, надзвичайна пожежна небезпека збережеться в східних, південних і центральних областях.

"З 11 по 15 жовтня у Донецькій, Запорізькій, Одеській, більшості районів Черкаської та Кіровоградської областей утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 жовтня, буде без опадів, проте в південних і східних областях очікуються дощі. Температура повітря буде коливатися в районі +20 тепла.

Крім того, синоптик Наталка Діденко повідомила, що в п'ятницю, 11 жовтня, в Україні буде прохолодно, а в деяких областях очікуються дощі. Протягом дня температура повітря становитиме від +12 до +16 градусів, на півдні від +15 до +20 градусів тепла. У Києві в п'ятницю можливий дощ, а температура повітря прогріється до +14 градусів.

Також РБК-Україна повідомляло, погодні умови в Україні у другій декаді жовтня покращаться, але не скрізь. Бабине літо, за прогнозами синоптиків, триватиме до 15-го жовтня.