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В Україні завтра потеплішає до +20

Новини » Суспільство    10.10.2019 - 18:01
В Україні завтра потеплішає до +20
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м / с

Погода в Україні завтра, 11 жовтня, буде без опадів, проте в південних і східних областях очікуються дощі, температура +20. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського Гідрометцентру у Facebook.

Як повідомляють синоптики, 11 жовтня у південних і східних областях очікуються дощі, а на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +4 +9, вдень +13 +18 градусів. У південній частині стовпчики термометрів вночі опустяться до +7 +12, а вдень піднімуться до +15 +20 градусів. На високогір'ї Карпат протягом доби очікується +2 +7 градусів.

В Україні завтра потеплішає до +20Нагадаємо, після четверга, 10 жовтня, в Україні очікується потепління, місцями очікується підвищення температури повітря до +25 градусів.

Крім того, синоптик Наталка Діденко повідомила, що в п'ятницю, 11 жовтня, в Україні буде прохолодно, а в деяких областях очікуються дощі. Протягом дня температура повітря становитиме від +12 до +16 градусів, на півдні від +15 до +20 градусів тепла. У Києві в п'ятницю можливий дощ, а температура повітря прогріється до +14 градусів.

Завтра в Україні похолодає В Україні сьогодні тепло
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