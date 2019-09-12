Сьогодні в Україні тепло

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На сході України сьогодні мінлива хмарність

Погода в Україні 12 вересня сонячна у всіх областях, температура повітря вдень досягне +29. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України сьогодні мінлива хмарність, температура повітря вдень досягне +24+27, вночі очікується +10+12. У центральних та північних областях також без опадів, температура повітря вдень досягне +26+28, вночі очікується +11+13.

У західних областях сьогодні температура повітря досягне +25+27, вночі очікується +9+11. На півдні країни спека досягне +29.

У Криму та Кримській областя температура повітря складе +26+28, вночі очікується +15+17. Буде тепло.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці, за даними синоптиків, сьогодні буде тепло. Температура повітря вдень досягне +26+28, вночі очікується +11+13.

Нагадаємо, погода в Україні до кінця тижня погіршиться, а на вихідні, 14-15 вересня, очікується різке похолодання. У суботу, 14 вересня, по всій Україні дощі, крім півдня та деяких західних областей.