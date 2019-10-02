В Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Пожежна небезпека утримається до 4 жовтня

У середу, 2 жовтня, в Україні очікується надзвичайна пожежна ситуація, яка утримається до 4 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, у період з 2 по 4 жовтня на більшості території України утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Надзвичайна пожежна ситуація прогнозується у більшості районів східних, південних, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської областей та Криму.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що у середу, 2 жовтня, в Україні буде тепла та сонячна погода. Температура повітря місцями підніметься до +20...+24 градусів. Вночі температура коливатиметься від +7 до +15. Опадів не прогнозується.

Також про покращення погодних умов та потепління повідомляла синоптик Наталка Діденко. За її прогнозом, у середу буде тепло та сонячно, але вже 3 жовтня в країну повернеться прохолодна погода. Також вночі очікувалася гроза та пориви вітру до 15 м/с.