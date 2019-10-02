ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека

Новини » Суспільство    02.10.2019 - 08:56
В Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Пожежна небезпека утримається до 4 жовтня

У середу, 2 жовтня, в Україні очікується надзвичайна пожежна ситуація, яка утримається до 4 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, у період з 2 по 4 жовтня на більшості території України утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Надзвичайна пожежна ситуація прогнозується у більшості районів східних, південних, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської областей та Криму.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що у середу, 2 жовтня, в Україні буде тепла та сонячна погода. Температура повітря місцями підніметься до +20...+24 градусів. Вночі температура коливатиметься від +7 до +15. Опадів не прогнозується.

Також про покращення погодних умов та потепління повідомляла синоптик Наталка Діденко. За її прогнозом, у середу буде тепло та сонячно, але вже 3 жовтня в країну повернеться прохолодна погода. Також вночі очікувалася гроза та пориви вітру до 15 м/с.

Пожежна небезпека в Україні продовжить триматися у жовтні У Китаї в результаті пожежі на фабриці загинули майже 20 осіб
Новини України пожежаДСНСпожарная опасность
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся