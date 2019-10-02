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В Україні сьогодні тепло

Новини » Суспільство    02.10.2019 - 08:00
В Україні сьогодні тепло
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У всіх областях сьогодні тепло

Погода в Україні 2 жовтня покращиться, очікується потепління у всіх областях, температура повітря вдень досягне +20+24. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У всіх областях сьогодні тепло. Крім того, на сході України температура повітря вдень досягне +18+21, вночі очікується +6+8. У центральних областях температура повітря підніметься до +20+23, вночі очікується +7+11.

В Україні сьогодні тепло

На півночі країни вдень буде +19+21, вночі очікується +8+10, а південь буде спекотним, температура повітря вдень досягне +23+25, вночі очікується +9+15.

У західних областях також очікується потепління. Там температура повітря вдень досягне +21+23, вночі очікується +8+10.

Прогноз у Києві

У столиці, за даними синоптиків, теж тепло. Температура повітря вдень досягне +20+22, вночі очікується +9+11.

В Україні сьогодні тепло

Нагадаємо, про потепління повідомляла й синоптик Наталка Діденко. Втім, за її даними, з 3 жовтня в Україну йде похолодання.

У Києві оголосили штормове попередження Синоптик попередила, коли в Україні знову похолодає
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