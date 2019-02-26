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В Україні наступного тижня очікується +10

Новини » Суспільство    26.02.2019 - 12:24
В Україні наступного тижня очікується +10
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Потепління прийде після 4 березня

Потепління в Україні почнеться з понеділка, 4 березня, температура повітря перевищить позначку +10 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook

Як зазначається, потепління в Україну принесе південно-західний вітер. Однак до 4 березня особливих змін у погоді не буде. 

"Звичайно, мокрий сніг притихатиме, подекуди переходитиме у дощ чи мряку, навіть подекуди прояснятиме. Проте температура повітря буде низькою. Найближчої ночі очікується від 2 тепла до 3 морозу, вдень +1+5 градусів, на Закарпатті +3+8 градусів. Весь час задуватиме холодний вітер, який вгомониться аж в суботу-неділю", - написала синоптик. 

Також Діденко попереджає, що у Києві завтра, 27 лютого, очікується хмарна погода, можливі незначні опади. Температура повітря у столиці вночі 0,-1 градус, вдень +1+3 градуси.

В Україні наступного тижня очікується +10

РБК-Україна писало, що сьогодні, 26 лютого, в Україні погіршиться погода, зокрема, очікується дощ і мокрий сніг. За даними синоптиків, на Лівобережжі та в Карпатському регіоні на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м / с, в західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Нагадаємо, вчора, 25 лютого, температура повітря на території України піднімалася до +9.

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