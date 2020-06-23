В Україні сильний вітер, зливи та град: оголошено штормове попередження

За даними УкрГідрометцентру, погода в Україні 23 червня буде дощовою. Сьогодні йтимуть зливи та буде град з грозою.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, сьогодні у Києві грози, а в області вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Загалом, в Україні в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, у західних, вдень місцями у північних та Вінницькій областях значні дощі.

Також синоптики попереджають, що в Карпатах сильні дощі.

Нагадаємо, сьогодні майже на всій території України очікуються сильні дощі та грози.

Раніше повідомлялось, що в Івано-Франківській області дощі і зливи зруйнували десятки доріг і мостів.

Зазначимо, у зв’язку з негодою в Івано-Франківській та Чернівецькій області введені надзвичайні заходи безпеки.