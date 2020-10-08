В Україні сфера обслуговування має перейти винятково на держмову у 2021

Фото: Тарас Кремінь (Kremin facebook.com)

В Україні уся сфера обслуговування має перейти винятково на державну мову у 2021 році. Цього вимагає закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає урядовий портал.

Згідно з законом, з 16 січня 2021 року всі надавачі послуг незалежно від форми власності мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.

"Із 16 січня наступного року сфера обслуговування повинна стовідсотково користуватися державною мовою", - підкреслив мовний омбудсмен.

Кремінь зазначив, що низка положень мовного закону вже набула чинності, зокрема, з 16 січня цього року мова реклами, зокрема політичної, має бути лише українська.

"З 16 липня - назви аеропортів, станцій, зупинок, технічна та проектна документація, мова діловодства, документообігу, листування і звітності юридичних осіб (державна, - ред.). З 1 вересня усі школи мали перейти на українську", - сказав уповноважений.

Нагадаємо, на початку липня Конституційний суд України розпочав розглядати конституційність "мовного" закону.

Як писало РБК-Україна, спікер Верховної ради Дмитро Разумков вважає, що цей закон вимагає змін; у парламенті вже зареєстровані відповідні законопроекти.

Так, "мовний" закон набрав чинності 16 липня минулого року.