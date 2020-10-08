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В Украине сфера обслуживания должна перейти исключительно на госязык в 2021

Украина, Четверг 08 октября 2020 14:56
В Украине сфера обслуживания должна перейти исключительно на госязык в 2021
Фото: Тарас Креминь (Kremin facebook.com)
Автор: Юлия Струк

В Украине вся сфера обслуживания должна перейти исключительно на государственный язык в 2021 году. Этого требует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает правительственный портал.

Согласно закону, с 16 января 2021 года все поставщики услуг независимо от формы собственности должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

"С 16 января следующего года сфера обслуживания должна полностью пользоваться государственным языком", - подчеркнул языковой омбудсмен.

Креминь отметил, что ряд положений языкового закона уже вступили в силу, в частности, с 16 января этого года язык рекламы, в частности политической, должен быть только украинским.

"С 16 июля - названия аэропортов, станций, остановок, техническая и проектная документация, язык делопроизводства, документооборота, переписки и отчетности юридических лиц (государственный, - ред.). С 1 сентября все школы должны были перейти на украинский", - сказал уполномоченный.

Напомним, в начале июля Конституционный суд Украины начал рассматривать конституционность "языкового" закона.

Как писало РБК-Украина, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что этот закон требует изменений; в парламенте уже зарегистрированы соответствующие законопроекты.

Так, "языковой" закон вступил в силу 16 июля прошлого года.

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