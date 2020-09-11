Без опадів і майже скрізь ясно: прогноз погоди на вихідні

Фото: погода в Києві (РБК-Україна)

В Україні 12 і 13 вересня буде тепла і ясна погода у більшості регіонів України. Лише на заході може спостерігатися невелика хмарність.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 12 вересня

У всіх областях України очікується ясна і тепла погода. Температура на заході вдень коливатиметься від +21 до +25, а на Закарпатті до +28. На півночі - від +21 до +23, у центрі - від +22 до +25, на сході - від +22 до +26, на півдні - від +25 до +29. Вночі - від +6 до +18.

Прогноз на 13 вересня

У неділю ситуація суттєво не зміниться. Погода буде теплою і без опадів. У більшості регіонів буде ясно, лише в частині західних областей прогнозують мінливу хмарність. Температура вдень буде коливатися від +22 до + 28 на заході, на півночі - від +22 до +26, в центрі - від +23 до +27, а на півдні - від +25 до +29, на сході - від +24 до +28. Вночі - від +6 на півночі до +16, на півдні.

Зазначимо, вчора в Україні була тепла погода без опадів, в більшості областей з мінливою хмарністю.