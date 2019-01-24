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В Україні сьогодні утримаються складні погодні умови

Новини » Суспільство    24.01.2019 - 08:20
В Україні сьогодні утримаються складні погодні умови
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні, крім заходу, пориви вітру до 15-20 м/с, хуртовини

В Україні в деяких областях 24 січня утримаються складні погодні умови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, у Сумській, Харківській та Луганській областях значний сніг (приріст снігового покриву 10-15 см, місцями до 20 см).

Окрім того, у південних, Дніпропетровській та Донецькій областях сніг з переходом в дощ, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу;.

"В Україні, крім заходу, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини", - йдеться у повідомленні.

Явища відповідають жовтому рівню небезпечності.

Нагадаємо, вчора, 23 січня по всій україні спостерігалося погіршення погодних умов.

У зв'язку з погіршенням погоди було обмежено рух для багатовісних вантажних автотранспортних засобів на трасі Київ-Одеса.

Також в Київ з 17:00 до 21:00 тимчасово заборонили в'їзд великовагового та великогабаритного транспорту.

У Вінницькій області було тимчасово обмежено рух для великовантажних транспортних засобів.

 

Погода на сьогодні: в Україні сніг, вдень до -6
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