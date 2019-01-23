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На трасі Одеса-Київ ввели обмеження для вантажівок

Новини » Суспільство    23.01.2019 - 11:53
На трасі Одеса-Київ ввели обмеження для вантажівок
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух обмежено на автодорозі загального користування державного значення М-05, км 273 + 210 - км 450 + 500

У зв'язку з погіршенням погоди обмежено рух для багатовісних вантажних автотранспортних засобів на трасі Київ-Одеса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг в Одеській області.

Повідомляється, що рух обмежено на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-05 Київ - Одеса, км 273 + 210 - км 450 + 500.

У зв'язку з погіршенням погодних умов вводиться обмеження руху для вантажівок із 10:30 до 23 січня на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-05 Київ-Одеса.

Нагадаємо, у зв'язку з ускладненням погодних умов, в Київ з 17:00 до 21:00 планується тимчасово заборонити в'їзд великовагового та великогабаритного транспорту.

У зв'язку з погіршенням погодних умов у Вінницькій області тимчасово обмежено рух для великовантажних транспортних засобів.

Додамо, що залізниця працює в штатному режимі. Ситуація з рухом пасажирських та вантажних поїздів повністю контролюється. За минулу добу залізничники вивезли з об'єктів інфраструктури близько 34 тис. кв. м снігу, очистили понад 4,5 тис. стрілочних переводів і 129 пасажирських платформ.

У Київ тимчасово обмежили в’їзд вантажівок У Вінницькій обл. обмежено рух для вантажівок
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