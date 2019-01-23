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По всій Україні спостерігається погіршення погодних умов

Новини » Суспільство    23.01.2019 - 12:13
По всій Україні спостерігається погіршення погодних умов
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У всіх регіонах сніг, у східній і центральній частинах - хуртовини та ожеледиця, на заході - помірна сніголавинна небезпека

В Україні по всій території сьогодні, 23 січня, спостерігається погіршення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

У всіх регіонах сніг, у східній і центральній частинах - хуртовини та ожеледиця, на заході - помірна сніголавинна небезпека. На дорогах країни ожеледиця. Зокрема, у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській і Полтавській областях - значний сніг. Приріст снігового покрову становить 10-15 см, місцями до 20 см.

У Дніпропетровській та Донецькій областях - сніг з переходом в дощ, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу. Також в областях спостерігаються хуртовини, пориви вітру можуть становити 15-20 м/с.

У Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях очікується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень).

Нагадаємо, у зв'язку з погіршенням погоди обмежено рух для багатовісних вантажних автотранспортних засобів на трасі Київ-Одеса.

Також в Київ з 17:00 до 21:00 планується тимчасово заборонити в'їзд великовагового та великогабаритного транспорту. У Вінницькій області тимчасово обмежено рух для великовантажних транспортних засобів.

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