В Україні очікується підвищення рівнів води на водоймах

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Можливий підйом рівня води у водоймах до 0,8 метра

В Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що за даними УкрГідрометцентру очікується підвищення рівнів води до 0,8 метра. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Повідомляється, що 25 та 26 травня на річках басейну Західного Бугу у Львівській та Волинській області очікується підвищення рівня води від 0,1 до 0,6 метра над рівнями 24 травня 2019 з подальшим затопленням заплав сільськогосподарських угідь.

"Зберiгається можливiсть перевищення вiдмiток затоплення прирiчкових населених пунктiв, будiвель, госпоб'єктiв у Сокальському районі Львiвськоi областi", - наголосили в ДСНС.

Також з 25 по 27 травня на річках басейну Прип’яті можливе підвищення рівня води від 0,2 до 0,8 метра над рівнями 24 травня з можливим підтопленням сільськогосподарських споруд. Також можливе досягнення відмітки затоплення доріг місцевого значення, господарських об’єктів у селах Любешівського, Маневицького району Волинської області, а також у Сарненському районі Рівненської області.

У верхів’ях гірських приток Дністра та на малих водотоках Львівської та Івано-Франківської області очікується підйом рівнів води до 0,7 метра.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у західних областях України внаслідок підтоплень, що були спричинені сильними дощами, пошкоджено кілька десятків будинків та зруйновано міст місцевого значення на Закарпатті. Станом на 7:00 24 травня залишаються підтопленими 23 житлові будинки, 241 дворогосподарство, 1 тис. 835 га сільгоспугідь, 170 га пасовищ, пошкоджено 15 мостових переходів та зруйновано один міст через річку Латориця в с. Котельниця Воловецького району.