В Україні сьогодні очікується погіршення погодних умов

У деяких областях очікується налипання мокрого снігу

В Украине 22-24 февраля ожидается ухудшение погодных условий в некоторых областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как сообщается, 22 февраля в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях умеренный снег (восстановление снежного покрова высотой 1-6 см), местами налипание мокрого снега, в Карпатах значительный снег, снижение температуры воздуха в Украине ночью от - 3 до -10, днем от 0 до -6;

"23-24 февраля сохранится холодная без существенных осадков погода с температурой ночью от - 6 до -12, днем от -2 до -7, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью от -12 до -18, днем от -5 до -10", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно сообщению синоптиков, 22 февраля 2019 года на западе и на юге Украины пройдет снег.

В западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях умеренный снег (восстановление снежного покрова высотой 1-6 см), местами налипание мокрого снега.

В Карпатах также ожидается снег. Кроме того, ожидается снижение температуры в Украине ночью до -10 градусов, днем до -6.

Ранее сообщалось, что в Украину идет холодный атмосферный фронт.