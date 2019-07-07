В Україні сьогодні очікується пожежна небезпека

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У Києві очікується висока пожежна небезпека

У неділю, 7 липня, в Україні утримається пожежна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, на більшості території країни переважатиме надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу. У столиці сьогодні очікується висока пожежної небезпеки - 4 клас.

Крім того, надзвичайна пожежна небезпека у неділю, 7 липня, очікується також і в Київській області.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попередили про погіршення погодних умов в ряді областей. За прогнозом синоптиків у західних, північних та центральних областях місцями можливі грози. У Закарпатській області та на Прикарпатті пройдуть значні дощі, подекуди шквали вітру до 20 м/с.

РБК-Україна писало, що у неділю, 7 липня, в більшості областей очікується дощова погода. Вдень температура коливатиметься від +24 до +29, на півдні повітря прогріється до +33. Вночі термометри покажуть від +13 до +18.