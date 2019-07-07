ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні сьогодні очікується пожежна небезпека

Новини » Суспільство    07.07.2019 - 11:01
В Україні сьогодні очікується пожежна небезпека
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Києві очікується висока пожежна небезпека

У неділю, 7 липня, в Україні утримається пожежна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, на більшості території країни переважатиме надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу. У столиці сьогодні очікується висока пожежної небезпеки - 4 клас.

Крім того, надзвичайна пожежна небезпека у неділю, 7 липня, очікується також і в Київській області.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попередили про погіршення погодних умов в ряді областей. За прогнозом синоптиків у західних, північних та центральних областях місцями можливі грози. У Закарпатській області та на Прикарпатті пройдуть значні дощі, подекуди шквали вітру до 20 м/с.

РБК-Україна писало, що у неділю, 7 липня, в більшості областей очікується дощова погода. Вдень температура коливатиметься від +24 до +29, на півдні повітря прогріється до +33. Вночі термометри покажуть від +13 до +18.

З початку липня на водоймах України загинуло понад 20 осіб В Івано-Франківській обл. підтопило майже 200 домогосподарств
Новини України ДСНСпожарная опасность
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся