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Завтра Україну накриють дощі

Новини » Суспільство    06.07.2019 - 16:05
Завтра Україну накриють дощі
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Дощі очікуються у західних, північних та центральних областях, а на Прикарпатті за Закарпатті - дощі зі шквалами

Погода в Україні у неділю, 7 липня, у більшості областей очікується дощовою з температурою до +29. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український Гідрометцентр у Facebook.

Синоптики повідомили, що 7 липня вночі буде без опадів, а вдень у західних, північних та центральних областях очікуються короткочасні дощі, місцями можливі грози, а на Прикарпатті та Закарпатті очікуються значні дощі зі шквалами 15-20 метрів на секунду.

Вночі температура складатиме +13...+18 градусів, а вдень +24...+29 градусів, у південних регіонах України місцями температура складатиме +30...+33 градуси.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 6 липня, в Україні мінлива хмарність у західній частині країни та дощі у східній. Синоптики зазначають, що на заході, півночі та в центрі країни сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вдень становить +22+25, а вночі +10+13, у східній частині та Херсонській області дощі з грозами, температура повітря вдень +22+26, а вночі +16+18. У Криму вже третій день дощі.

Синоптики попередили про пожежну небезпеку на вихідних Завтра Україну накриють дощі
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