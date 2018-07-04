В Україні сьогодні відзначають День Національної поліції

З нагоди свята поліцейських привітав президент України Петро Порошенко

В Україні сьогодні, 4 липня, відзначається День Національної поліції. Він запроваджений згідно з Указом президента України від 4 квітня 2018 року.

Так, з нагоди свята, президент України Петро Порошенко привітав українських поліцейський у своєму Twitter.

У свою чергу міністр Внутрішніх справ України Арсен Аваков зазначив, що Україні вже є чим пишатися і люди все більше довіряють поліції.

"Але шлях змін ще далеко не закінчений!", - написав Аваков у своєму Twitter.

Вітаю з Днем Національної поліції України!! Нам є вже чим пишається - і люди все більше довіряють поліції, але шлях змін ще далеко не закінчений! Поліція продовжить змінюватися, відвойовуючи у світу вашу безпеку і розраховуючи на найдорожче, що може взагалі бути - ВАШУ ДОВІРУ! pic.twitter.com/3uCjaFILZ0 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 4, 2018

До привітань також приєднався прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, опублікувавши відповідне відео на своїй сторінці в Facebook.

Вітаю працівників Нацполіції України! Ваша робота важка та відповідальна, вона не знає вихідних та свят. Часто вам доводиться ризикувати власним життям заради життя інших. Бажаю завжди після служби повертатися додому цілими та неушкодженими. #Нацполіція #поліція Опубліковано Volodymyr Groysman Вівторок, 3 липня 2018 р.

"4 липня - особлива дата в історії держави. Реформа поліції, якій виповнюється 3 роки, є першою серед інших практичних реформ в Україні. Наша багатотисячна команда стала сильнішою, більш згуртованою. Спасибі за службу, а суспільству - за підтримку", - написав глава Національної поліції України Сергій Князєв в своєму Twitter.

З Днем Національної поліції України!

4 липня – особлива дата в історії Держави. Реформа поліції, якій виповнюється 3 роки, є першою серед інших практичних реформ в Україні. Наша багатотисячна команда стала сильнішою,більш згуртованою.

Дякую за службу, а суспільству– за підтримку pic.twitter.com/UqkuEC8YIl — Сергій В.князєв (@knyazevsergii) July 4, 2018

Зазначимо, 7 листопада 2015 року міліція офіційно припинила своє існування, її замінила Національна поліція – набув чинності закон "Про національну поліцію".

4 липня 2015 року нова українська поліція прийняла присягу.

Першим містом, в якому вона запрацювала, став Київ, другим - Львів, третім - Одеса.