В Украине сегодня отмечают День Национальной полиции

По случаю праздника полицейских поздравил президент Украины Петр Порошенко

В Украине сегодня, 4 июля, отмечается День Национальной полиции. Он введен согласно Указу президента Украины от 4 апреля 2018 года.

Так, по случаю праздника, президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских полицейский в своем Twitter.

В свою очередь министр Внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что Украине есть уже чем гордится и люди все больше доверяют полиции.

"Но путь изменений еще далеко не закончен!", - написал Аваков в своем Twitter.

Вітаю з Днем Национальной полиции України!! Нам є вже чим пишається - і люди все більше довіряють поліції, але шлях змін ще далеко не закінчений! Поліція продовжить змінюватися, відвойовуючи у світу вашу безпеку і розраховуючи на найдорожче, що може взагалі бути - ВАШУ ДОВІРУ! pic.twitter.com/3uCjaFILZ0 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 4, 2018

К поздравлениям также присоединился премьер-министр Украины Владимир Гройсман, опубликовав соответсвующее видео на своей странице в Facebook.

Вітаю працівників Нацполіції України! Ваша робота важка та відповідальна, вона не знає вихідних та свят. Часто вам доводиться ризикувати власним життям заради життя інших. Бажаю завжди після служби повертатися додому цілими та неушкодженими. #Нацполіція #поліція Опубліковано Volodymyr Groysman Вівторок, 3 липня 2018 р.

"4 июля - особая дата в истории государства. Реформа полиции, которой исполняется 3 года, является первой среди других практических реформ в Украине. Наша многотысячная команда стала сильнее, более сплоченной. Спасибо за службу, а обществу - за поддержку", - написал глава Национальной полиции Украині Сергей Князев в своем Twitter.

З Днем Національної поліції України!

4 липня – особлива дата в історії Держави. Реформа поліції, якій виповнюється 3 роки, є першою серед інших практичних реформ в Україні. Наша багатотисячна команда стала сильнішою,більш згуртованою.

Дякую за службу, а суспільству– за підтримку pic.twitter.com/UqkuEC8YIl — Сергій Князєв (@knyazevsergii) July 4, 2018

Отметим, 7 ноября 2015 года милиция официально прекратила свое существование, ее заменила Национальная полиция – вступил в силу закон "О национальной полиции".

4 июля 2015 года новая украинская полиция приняла присягу.

Первым городом, в котором она заработала, стал Киев, вторым - Львов, третьим - Одесса.