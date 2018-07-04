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В Украине сегодня отмечают День Национальной полиции

НовостиОбщество    04.07.2018 - 09:32
Фото: Национальная полиция Украины (РБК-Украина)
Фото: Национальная полиция Украины (РБК-Украина)

По случаю праздника полицейских поздравил президент Украины Петр Порошенко

В Украине сегодня, 4 июля, отмечается День Национальной полиции. Он введен согласно Указу президента Украины от 4 апреля 2018 года.

Так, по случаю праздника, президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских полицейский в своем Twitter.

В свою очередь министр Внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что Украине есть уже чем гордится и люди все больше доверяют полиции.

"Но путь изменений еще далеко не закончен!", - написал Аваков в своем Twitter.

К поздравлениям также присоединился премьер-министр Украины Владимир Гройсман, опубликовав соответсвующее видео на своей странице в Facebook.

 

Вітаю працівників Нацполіції України! Ваша робота важка та відповідальна, вона не знає вихідних та свят. Часто вам доводиться ризикувати власним життям заради життя інших. Бажаю завжди після служби повертатися додому цілими та неушкодженими. #Нацполіція #поліція

Опубліковано Volodymyr Groysman Вівторок, 3 липня 2018 р.

 

"4 июля - особая дата в истории государства. Реформа полиции, которой исполняется 3 года, является первой среди других практических реформ в Украине. Наша многотысячная команда стала сильнее, более сплоченной. Спасибо за службу, а обществу - за поддержку", - написал глава Национальной полиции Украині Сергей Князев в своем Twitter.

Отметим, 7 ноября 2015 года милиция официально прекратила свое существование, ее заменила Национальная полиция – вступил в силу закон "О национальной полиции".

4 июля 2015 года новая украинская полиция приняла присягу.

Первым городом, в котором она заработала, стал Киев, вторым - Львов, третьим - Одесса.

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Теги публикации: Порошенко Петр, Владимир Гройсман, полиция, Праздники, Арсен Аваков, НПУ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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