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В Україні сьогодні відкрито 9 гуманітарних коридорів

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Україна, Вівторок 15 березня 2022 09:14
В Україні сьогодні відкрито 9 гуманітарних коридорів Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У вівторок, 15 березня, в Україні відкрито 9 гуманітарних коридорів. Вони будуть працювати в чотирьох областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

Сьогодні погоджено зелені коридори в Київській, Донецькій, Сумській та Харківській областях. Відкрито маршрути:

  • Маріуполь - Бердянськ;
  • Богданівка та Новобогданівка - Бровари;
  • Бобрик - Бровари;
  • Суми, Тростянець, Лебедин, Шостка, Конотоп - Полтава.

Крім того, за словами Верещук, відбудеться евакуація жителів села Оскіл в Харківській області.

Міністр додала, що сторони працюють для відкриття гуманітарного коридору в Іванкові Київської області.

Нагадаємо, в Маріупольській міській раді заявили, що з початку війни загинули близько 2300 мирних жителів.

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