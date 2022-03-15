В Україні сьогодні відкрито 9 гуманітарних коридорів
У вівторок, 15 березня, в Україні відкрито 9 гуманітарних коридорів. Вони будуть працювати в чотирьох областях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.
Сьогодні погоджено зелені коридори в Київській, Донецькій, Сумській та Харківській областях. Відкрито маршрути:
- Маріуполь - Бердянськ;
- Богданівка та Новобогданівка - Бровари;
- Бобрик - Бровари;
- Суми, Тростянець, Лебедин, Шостка, Конотоп - Полтава.
Крім того, за словами Верещук, відбудеться евакуація жителів села Оскіл в Харківській області.
Міністр додала, що сторони працюють для відкриття гуманітарного коридору в Іванкові Київської області.
Нагадаємо, в Маріупольській міській раді заявили, що з початку війни загинули близько 2300 мирних жителів.
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